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Lohnende Digital Realty Trust-Anlage?

S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Digital Realty Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digital Realty Trust Inc.
159.95 EUR -0.40 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Digital Realty Trust-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169,21 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59,098 Digital Realty Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers auf 180,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.643,58 USD wert. Damit wäre die Investition um 6,44 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Digital Realty Trust zuletzt 65,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Digital Realty Trust Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
23.07.19 Digital Realty Trust Market Perform Cowen and Company, LLC
20.07.18 Digital Realty Trust Market Perform BMO Capital Markets
17.07.18 Digital Realty Trust Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.01.18 Digital Realty Trust Buy Deutsche Bank AG
04.10.17 Digital Realty Trust Outperform RBC Capital Markets

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