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Profitabler Digital Realty Trust-Einstieg?

S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digital Realty Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Digital Realty Trust-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digital Realty Trust Inc.
161.45 EUR -1.45 EUR -0.89 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Digital Realty Trust-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Digital Realty Trust-Anteile bei 123,24 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,114 Digital Realty Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 186,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.511,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Digital Realty Trust einen Börsenwert von 67,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.07.19 Digital Realty Trust Market Perform Cowen and Company, LLC
20.07.18 Digital Realty Trust Market Perform BMO Capital Markets
17.07.18 Digital Realty Trust Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.01.18 Digital Realty Trust Buy Deutsche Bank AG
04.10.17 Digital Realty Trust Outperform RBC Capital Markets

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