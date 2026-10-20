S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Digital Realty Trust-Investment gewesen.
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Die Digital Realty Trust-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers betrug an diesem Tag 115,81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investierten, hätten nun 86,348 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 14.938,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,38 Prozent zugenommen.
Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 65,32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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