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Rentable Dollar General-Investition?

S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Dollar General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
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Heute vor 10 Jahren wurde das Dollar General-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar General-Anteile betrug an diesem Tag 71,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,910 Dollar General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.695,79 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 21.09.2026 auf 121,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69,58 Prozent.

Der Marktwert von Dollar General betrug jüngst 26,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.08.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
31.05.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets
31.05.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
14.03.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets

Information

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