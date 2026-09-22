S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Dollar General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Dollar General-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar General-Anteile betrug an diesem Tag 71,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,910 Dollar General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.695,79 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 21.09.2026 auf 121,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69,58 Prozent.
Der Marktwert von Dollar General betrug jüngst 26,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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