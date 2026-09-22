S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentable Dollar General-Investition?

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Dollar General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurde das Dollar General -Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar General-Anteile betrug an diesem Tag 71,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,910 Dollar General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.695,79 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 21.09.2026 auf 121,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69,58 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dollar General

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dollar General

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung