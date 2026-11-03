S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Dollar General-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Dollar General-Papier bei 119,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Dollar General-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,386 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.138,71 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 02.11.2026 auf 135,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,87 Prozent angewachsen.
Dollar General wurde am Markt mit 29,18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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