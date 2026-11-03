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Lohnende Dollar General-Investition?

S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
120.60 EUR 3.00 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Dollar General-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Dollar General-Papier bei 119,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Dollar General-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,386 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.138,71 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 02.11.2026 auf 135,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,87 Prozent angewachsen.

Dollar General wurde am Markt mit 29,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.08.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
31.05.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets
31.05.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
14.03.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets

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