Lukratives Dollar General-Investment?

Bei einem frühen Investment in Dollar General-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.11.2025 wurde die Dollar General-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar General-Anteile bei 101,69 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Dollar General-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,834 Dollar General-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.319,50 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Anteils am 23.11.2026 auf 134,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,95 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Dollar General belief sich jüngst auf 28,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net