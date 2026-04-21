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S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar General-Investment von vor 5 Jahren verloren

28.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
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Am 28.04.2021 wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dollar General-Aktie an diesem Tag 212,08 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar General-Aktie investiert, befänden sich nun 4,715 Dollar General-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 117,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,33 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 44,67 Prozent.

Dollar General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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