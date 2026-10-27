S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dollar General gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Dollar General-Papiers betrug an diesem Tag 102,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,973 Dollar General-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,96 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 26.10.2026 auf 128,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,96 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Dollar General eine Börsenbewertung in Höhe von 28,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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