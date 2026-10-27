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Profitable Dollar General-Investition?

S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dollar General gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
113.65 EUR -4.35 EUR -3.69 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Dollar General-Papiers betrug an diesem Tag 102,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,973 Dollar General-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,96 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 26.10.2026 auf 128,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,96 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Dollar General eine Börsenbewertung in Höhe von 28,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.08.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
31.05.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets
31.05.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
14.03.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets

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