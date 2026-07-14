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Profitables Dollar General-Investment?

S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dollar General-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Dollar General-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar General Corporation
109.20 EUR -0.50 EUR -0.46 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar General-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 224,22 USD. Bei einem Dollar General-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,460 Dollar General-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 124,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 556,37 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 44,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete Dollar General eine Marktkapitalisierung von 27,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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30.08.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
31.05.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets
31.05.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
14.03.19 Dollar General Outperform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar General Outperform BMO Capital Markets