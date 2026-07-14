S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dollar General-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Dollar General-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar General-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 224,22 USD. Bei einem Dollar General-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,460 Dollar General-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 124,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 556,37 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 44,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete Dollar General eine Marktkapitalisierung von 27,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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