S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dollar General-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitables Dollar General-Investment?

21.07.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Dollar General-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar General -Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 224,22 USD. Bei einem Dollar General-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,460 Dollar General-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 124,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 556,37 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 44,36 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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