S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dollar Tree-Investment verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 110,53 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 9,047 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.114,18 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Papiers am 19.10.2026 auf 123,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,42 Prozent vermehrt.
Alle Dollar Tree-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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