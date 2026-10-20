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S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dollar Tree-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
109.44 EUR -1.14 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 110,53 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 9,047 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.114,18 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Papiers am 19.10.2026 auf 123,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,42 Prozent vermehrt.

Alle Dollar Tree-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets

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