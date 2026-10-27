S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Dollar Tree-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar Tree-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 104,49 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 95,703 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Dollar Tree-Aktien wären am 26.10.2026 11.955,21 USD wert, da der Schlussstand 124,92 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dollar Tree belief sich zuletzt auf 23,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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