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S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Dollar Tree-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
111.66 EUR 0.16 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dollar Tree-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 104,49 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 95,703 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Dollar Tree-Aktien wären am 26.10.2026 11.955,21 USD wert, da der Schlussstand 124,92 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dollar Tree belief sich zuletzt auf 23,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets

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