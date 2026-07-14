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S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
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Heute vor 1 Jahr wurde die Dollar Tree-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dollar Tree-Anteile bei 112,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,890 Dollar Tree-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,53 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Anteils am 20.07.2026 auf 126,38 USD belief. Damit wäre die Investition um 12,53 Prozent gestiegen.

Dollar Tree markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets