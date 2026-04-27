S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr eingefahren

Dollar Tree-Investition

Anleger, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dollar Tree-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,247 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.04.2026 122,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22,24 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 20,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net