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Dollar Tree-Investition

S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr eingefahren

28.04.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
84,23 EUR 0,74 EUR 0,89%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dollar Tree-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,247 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.04.2026 122,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22,24 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 20,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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05.08.2019Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
31.05.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
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07.03.2019Dollar Tree Market PerformTelsey Advisory Group
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31.05.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
20.03.2019Dollar Tree OutperformTelsey Advisory Group
07.03.2019Dollar Tree Market PerformTelsey Advisory Group
11.01.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
31.08.2018Dollar Tree Market PerformTelsey Advisory Group
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05.08.2019Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
07.12.2016Dollar Tree HoldLoop Capital
23.09.2016Dollar Tree Equal WeightBarclays Capital
02.09.2015Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
14.08.2015Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
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06.06.2006Dollar Tree Stores sellDeutsche Securities

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