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Lohnendes DoorDash-Investment?

S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DoorDash-Aktien gewesen.

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Heute vor 3 Jahren wurden Trades DoorDash-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,58 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das DoorDash-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,359 DoorDash-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 176,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240,43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,43 Prozent erhöht.

Der DoorDash-Wert an der Börse wurde auf 77,81 Mrd. USD beziffert. Der erste Handelstag der DoorDash-Aktie an der Börse NAS war der 09.12.2020. Der Erstkurs des DoorDash-Anteils belief sich damals auf 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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