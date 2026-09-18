S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in DoorDash-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 18.09.2023 wurden DoorDash-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,92 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, befänden sich nun 1,236 DoorDash-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 240,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +140,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DoorDash belief sich zuletzt auf 85,08 Mrd. USD. Am 09.12.2020 fand der erste Handelstag der DoorDash-Aktie an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines DoorDash-Anteils lag damals bei 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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