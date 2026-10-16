S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DoorDash von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DoorDash-Aktien verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurde die DoorDash-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,42 USD wert. Bei einem DoorDash-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,086 DoorDash-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 193,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.526,17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,62 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich zuletzt auf 79,86 Mrd. USD. Das Börsendebüt der DoorDash-Aktie fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines DoorDash-Anteils bei 182,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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