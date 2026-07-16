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Lukratives DoorDash-Investment?

S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in DoorDash-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DoorDash
159.52 EUR -3.08 EUR -1.89 %
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Das DoorDash-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DoorDash-Aktie bei 235,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,425 DoorDash-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,30 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Anteils am 16.07.2026 auf 186,36 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,70 Prozent verringert.

DoorDash wurde am Markt mit 82,76 Mrd. USD bewertet. Der erste Handelstag der DoorDash-Anteile an der Börse NAS war der 09.12.2020. Die DoorDash-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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