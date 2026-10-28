S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative Dow-Anlage?

28.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Dow-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Dow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,38 USD. Bei einem Dow-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,401 Dow-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 1.330,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,78 USD belief. Mit einer Performance von +33,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 24,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net