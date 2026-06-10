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Profitable Dow-Investition?

S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

17.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Dow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
28,23 EUR -0,24 EUR -0,84%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Dow-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,16 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Dow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,881 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 62,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 38,00 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Dow einen Börsenwert von 23,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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