S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dow gewesen.

Am 14.10.2021 wurde die Dow-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dow-Anteile an diesem Tag bei 58,74 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, befänden sich nun 170,242 Dow-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.853,59 USD, da sich der Wert eines Dow-Anteils am 13.10.2026 auf 28,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,46 Prozent eingebüßt.

Dow wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net