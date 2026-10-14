DAX 25.364 +0,4%ESt50 6.196 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,0%Nas 26.950 -0,9%Bitcoin 74.022 -0,3%Euro 1,1111 -0,8%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.093 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Anlage

S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dow gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
25.28 EUR 0.28 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2021 wurde die Dow-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dow-Anteile an diesem Tag bei 58,74 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, befänden sich nun 170,242 Dow-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.853,59 USD, da sich der Wert eines Dow-Anteils am 13.10.2026 auf 28,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,46 Prozent eingebüßt.

Dow wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Dow Aktie News

Werbung

Dow Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.04.24 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.23 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.