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Profitables Dow-Investment?

S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Dow-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
29.84 EUR -0.27 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Dow-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,73 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die Dow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 201,086 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 33,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.794,69 USD wert. Das entspricht einem Minus von 32,05 Prozent.

Insgesamt war Dow zuletzt 24,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.04.24 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.23 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets

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