S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich DTE Energy-Anleger freuen
Investoren aufpasst: So hoch fällt die DTE Energy-Dividendenauszahlung aus.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel DTE Energy am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4,43 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 6,75 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von DTE Energy beläuft sich auf 871,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 7,53 Prozent.
DTE Energy-Auszahlungsrendite
Die DTE Energy-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 142,00 USD aus dem New York-Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3,44 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Renditenhistorie zeigt.
Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der DTE Energy-Kurs via New York 4,63 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 7,17 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von DTE Energy
Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 4,74 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,35 Prozent reduzieren.
DTE Energy-Basisinformationen
Die Dividenden-Aktie DTE Energy gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 29,697 Mrd. USD wert. DTE Energy verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,30. Der Umsatz von DTE Energy belief sich in 2025 auf 15,281 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 7,03 USD.
Redaktion finanzen.net
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