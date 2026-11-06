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Duke Energy-Anlage

S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Duke Energy gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Duke Energy Corp
116.10 EUR -1.55 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen

Am 06.11.2021 wurde das Duke Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 101,68 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,348 Duke Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.793,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,93 Prozent vermehrt.

Der Duke Energy-Wert an der Börse wurde auf 100,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.18 Duke Energy Sector Outperform Scotia Howard Weil
06.07.18 Duke Energy Market Perform BMO Capital Markets
26.02.18 Duke Energy Buy Deutsche Bank AG
04.08.17 Duke Energy Market Perform BMO Capital Markets
07.11.16 Duke Energy Sector Perform Scotia Howard Weil

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