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Duke Energy-Performance

S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Duke Energy-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Duke Energy Corp
103.65 EUR 1.30 EUR 1.27 %
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Am 18.09.2016 wurden Duke Energy-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,61 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Duke Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 12,561 Duke Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.489,01 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Papiers am 17.09.2026 auf 118,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 48,90 Prozent vermehrt.

Duke Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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24.07.18 Duke Energy Sector Outperform Scotia Howard Weil
06.07.18 Duke Energy Market Perform BMO Capital Markets
26.02.18 Duke Energy Buy Deutsche Bank AG
04.08.17 Duke Energy Market Perform BMO Capital Markets
07.11.16 Duke Energy Sector Perform Scotia Howard Weil

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