S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Duke Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Duke Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Duke Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 122,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Duke Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,161 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 1.051,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,16 Prozent vermehrt.
Duke Energy wurde am Markt mit 101,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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