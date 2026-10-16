S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXC Technology von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in DXC Technology-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DXC Technology-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DXC Technology-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,800 DXC Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,57 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Papiers am 15.10.2026 auf 13,79 USD belief. Mit einer Performance von +7,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
DXC Technology wurde am Markt mit 2,05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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