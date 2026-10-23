S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in DXC Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Die DXC Technology-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen DXC Technology-Anteile an diesem Tag bei 19,50 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXC Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 51,282 DXC Technology-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 824,62 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Papiers am 22.10.2026 auf 16,08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17,54 Prozent.
Der Börsenwert von DXC Technology belief sich jüngst auf 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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