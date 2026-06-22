DXC Technology-Anlage

S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor einem Jahr bedeutet

26.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DXC Technology-Aktien verlieren können.

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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem DXC Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die DXC Technology-Anteile bei 15,20 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXC Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 657,895 DXC Technology-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (8,23 USD), wäre die Investition nun 5.414,47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,86 Prozent abgenommen. Die Marktkapitalisierung von DXC Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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