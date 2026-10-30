S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Rentable DXC Technology-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in DXC Technology eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das DXC Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das DXC Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 307,031 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.676,08 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 29.10.2026 auf 15,23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 53,24 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 2,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net