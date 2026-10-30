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Rentable DXC Technology-Investition?

S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in DXC Technology eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DXC Technology
11.91 EUR -2.35 EUR -16.48 %
Charts | News | Analysen

Das DXC Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das DXC Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 307,031 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.676,08 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 29.10.2026 auf 15,23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 53,24 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 2,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 DXC Technology Market Perform BMO Capital Markets
26.11.18 DXC Technology Outperform Cowen and Company, LLC
21.11.17 DXC Technology Overweight Barclays Capital
08.11.17 DXC Technology Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.11.17 DXC Technology Outperform RBC Capital Markets

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