S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eaton gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Eaton-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Eaton-Anteile an diesem Tag bei 153,56 USD. Bei einem Eaton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,651 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 280,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 431,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 180,89 Prozent.
Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eaton
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eaton
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen