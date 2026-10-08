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S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eaton gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eaton Corporation Public Limited Company
385.70 EUR -10.30 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen

Das Eaton-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Eaton-Anteile an diesem Tag bei 153,56 USD. Bei einem Eaton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,651 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 280,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 431,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 180,89 Prozent.

Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Eaton Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
01.11.18 Eaton Underweight Barclays Capital
15.02.18 Eaton Equal Weight Barclays Capital
05.02.18 Eaton Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 Eaton Neutral UBS AG
03.01.18 Eaton Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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