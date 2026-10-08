S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Eaton-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eaton gewesen.

Das Eaton-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Eaton-Anteile an diesem Tag bei 153,56 USD. Bei einem Eaton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,651 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 280,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 431,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 180,89 Prozent.

Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net