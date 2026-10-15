S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukratives Eaton-Investment?

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Eaton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Eaton-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,30 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,798 Eaton-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (408,85 USD), wäre die Investition nun 6.458,93 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 545,89 Prozent gleich.

Insgesamt war Eaton zuletzt 166,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net