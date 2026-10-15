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Lukratives Eaton-Investment?

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eaton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eaton Corporation Public Limited Company
356.80 EUR -25.80 EUR -6.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Eaton-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,30 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,798 Eaton-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (408,85 USD), wäre die Investition nun 6.458,93 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 545,89 Prozent gleich.

Insgesamt war Eaton zuletzt 166,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.11.18 Eaton Underweight Barclays Capital
15.02.18 Eaton Equal Weight Barclays Capital
05.02.18 Eaton Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 Eaton Neutral UBS AG
03.01.18 Eaton Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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