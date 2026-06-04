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S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Eaton-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eaton Corporation Public Limited Company
325,60 EUR -17,40 EUR -5,07%
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Vor 3 Jahren wurden Eaton-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Eaton-Anteile bei 187,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,339 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (375,46 USD), wäre das Investment nun 2.004,59 USD wert. Damit wäre die Investition 100,46 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Eaton belief sich zuletzt auf 156,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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