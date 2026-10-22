S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Eaton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Eaton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Eaton-Anteile an diesem Tag 360,60 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Eaton-Aktie investierten, hätten nun 27,732 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 393,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.924,57 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 9,25 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Eaton eine Börsenbewertung in Höhe von 148,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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