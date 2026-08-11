S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Eaton eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Eaton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eaton-Aktie an diesem Tag 167,62 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,966 Eaton-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 459,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.744,06 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,41 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Eaton belief sich jüngst auf 178,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Eaton Aktie News
Eaton Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.18
|Eaton Underweight
|Barclays Capital
|15.02.18
|Eaton Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.18
|Eaton Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.01.18
|Eaton Neutral
|UBS AG
|03.01.18
|Eaton Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated