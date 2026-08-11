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Lohnende Eaton-Investition?

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Eaton eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eaton Corporation Public Limited Company
397.40 EUR -11.60 EUR -2.84 %
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Heute vor 5 Jahren wurde das Eaton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eaton-Aktie an diesem Tag 167,62 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,966 Eaton-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 459,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.744,06 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,41 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Eaton belief sich jüngst auf 178,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
01.11.18 Eaton Underweight Barclays Capital
15.02.18 Eaton Equal Weight Barclays Capital
05.02.18 Eaton Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 Eaton Neutral UBS AG
03.01.18 Eaton Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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