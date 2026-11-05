Lohnendes Eaton-Investment?

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 5 Jahren verdient

05.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 5 Jahren wurde die Eaton-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 171,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,838 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.061,18 USD, da sich der Wert eines Eaton-Anteils am 04.11.2026 auf 353,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,12 Prozent gesteigert. Der Marktwert von Eaton betrug jüngst 152,14 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net