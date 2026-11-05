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Lohnendes Eaton-Investment?

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eaton Corporation Public Limited Company
310.00 EUR -36.50 EUR -10.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Eaton-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 171,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,838 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.061,18 USD, da sich der Wert eines Eaton-Anteils am 04.11.2026 auf 353,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,12 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Eaton betrug jüngst 152,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Eaton Analysen

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Datum Rating Analyst
01.11.18 Eaton Underweight Barclays Capital
15.02.18 Eaton Equal Weight Barclays Capital
05.02.18 Eaton Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 Eaton Neutral UBS AG
03.01.18 Eaton Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.