DAX 25.632 +0,9%ESt50 6.172 +0,9%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,73 +2,2%Nas 26.511 +1,3%Bitcoin 72.268 +0,9%Euro 1,1145 -0,3%Öl 113,8 -1,7%Gold 4.061 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren EchoStar A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EchoStar Corp (A)
78.97 EUR -0.25 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem EchoStar A-Papier statt. Zur Schlussglocke waren EchoStar A-Anteile an diesem Tag 37,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das EchoStar A-Papier investiert hätte, hätte er nun 265,796 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 23.724,97 USD, da sich der Wert eines EchoStar A-Anteils am 26.10.2026 auf 89,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 137,25 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 25,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle EchoStar A Aktie News

Werbung

EchoStar A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EchoStar A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.04.10 EchoStar "sell" Citigroup Corp.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.