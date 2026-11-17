EchoStar A-Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2021 wurde das EchoStar A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die EchoStar A-Aktie investierten, hätten nun 340,252 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 33.844,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,47 USD belief. Damit wäre die Investition 238,45 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte EchoStar A einen Börsenwert von 29,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net