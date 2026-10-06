S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor einem Jahr eingebracht

Profitable EchoStar A-Investition?

06.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EchoStar A-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden EchoStar A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EchoStar A-Papier bei 76,78 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in EchoStar A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,242 EchoStar A-Aktien. Die gehaltenen EchoStar A-Anteile wären am 05.10.2026 12.791,09 USD wert, da der Schlussstand 98,21 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,91 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A belief sich zuletzt auf 28,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net