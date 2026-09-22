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S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren EchoStar A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EchoStar Corp (A)
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Am 22.09.2021 wurde die EchoStar A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die EchoStar A-Aktie bei 26,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,842 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 95,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 366,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 266,35 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte EchoStar A einen Börsenwert von 27,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.04.10 EchoStar "sell" Citigroup Corp.

Information

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