S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ecolab-Aktionäre freuen

Ecolab-Dividendenzahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Ecolab-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Ecolab am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,68 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 13,56 Prozent. 753,60 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Ecolab-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 13,44 Prozent erhöht.

Ecolab- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum New York-Schluss ging der Ecolab-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 256,55 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,02 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 1,01 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Ecolab via New York 48,44 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 50,25 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Ecolab

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,92 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,14 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten von Ecolab

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Ecolab beläuft sich aktuell auf 74,561 Mrd. USD. Ecolab besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,07. 2025 setzte Ecolab 16,081 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 7,28 USD.

Redaktion finanzen.net