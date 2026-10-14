S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elevance Health-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Elevance Health-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde das Elevance Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 121,09 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,258 Elevance Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 425,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.512,02 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 251,20 Prozent angezogen.
Der Elevance Health-Wert an der Börse wurde auf 90,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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