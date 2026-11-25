Rentable Elevance Health-Anlage?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Elevance Health-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Elevance Health-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 478,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,089 Elevance Health-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 817,10 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 24.11.2026 auf 391,17 USD belief. Damit wäre die Investition 18,29 Prozent weniger wert.

Elevance Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net