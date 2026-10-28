DAX 25.697 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.466 -0,0%Bitcoin 72.131 -0,8%Euro 1,1143 +0,1%Öl 116,2 +2,1%Gold 4.040 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrativer Elevance Health-Einstieg?

S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elevance Health-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Elevance Health-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elevance Health Inc Registered Shs
376.40 EUR -8.80 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die Elevance Health-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 441,46 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,227 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (421,49 USD), wäre die Investition nun 95,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,52 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 91,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Elevance Health Aktie News

Werbung

Elevance Health Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elevance Health nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.11.18 Anthem Overweight Barclays Capital
13.07.18 Anthem Outperform BMO Capital Markets
08.03.18 Anthem Overweight Barclays Capital
06.12.17 Anthem Buy B. Riley FBR, Inc.
20.10.17 Anthem Market Perform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.