S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elevance Health-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer Elevance Health-Einstieg?

28.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Elevance Health-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die Elevance Health-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 441,46 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,227 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (421,49 USD), wäre die Investition nun 95,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,52 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 91,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net