S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Performance

22.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.09.2023 wurden Eli Lilly-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 550,54 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,816 Anteilen. Die gehaltenen Eli Lilly-Aktien wären am 21.09.2026 2.115,90 USD wert, da der Schlussstand 1.164,89 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111,59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Eli Lilly belief sich zuletzt auf 1,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net