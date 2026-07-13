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Profitable Eli Lilly-Investition?

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eli Lilly-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,241 Eli Lilly-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.466,52 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 13.07.2026 auf 1.181,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1.366,52 Prozent.

Der Marktwert von Eli Lilly betrug jüngst 1,13 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly and Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.18 Eli Lilly and Outperform BMO Capital Markets