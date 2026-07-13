S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht

KI-Nachrichtenüberblick

• Umweltorganisationen kritisieren die geplante Dividendenzahlung von VW angesichts des Personalabbaus und fordern Investitionen in kleinere, sparsame Elektrofahrzeuge in Europa.

• VW plant eine Dividende von 5,20 Euro je Stammaktie, obwohl das Konzerngewinn 2025 um 44 Prozent gesunken ist; die Ausschüttung bleibt jedoch relativ hoch.