S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eli Lilly-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,241 Eli Lilly-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.466,52 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 13.07.2026 auf 1.181,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1.366,52 Prozent.
Der Marktwert von Eli Lilly betrug jüngst 1,13 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
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Eli Lilly Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.24
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.18
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|BMO Capital Markets