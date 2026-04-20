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Rentable Eli Lilly-Anlage?

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

21.04.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
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Eli Lilly
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Vor 10 Jahren wurden Eli Lilly-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Eli Lilly-Anteile bei 77,37 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 1,292 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Eli Lilly-Anteile wären am 20.04.2026 1.188,96 USD wert, da der Schlussstand 919,90 USD betrug. Damit wäre die Investition um 1.088,96 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Eli Lilly betrug jüngst 875,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
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30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

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