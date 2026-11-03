S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen

Eli Lilly-Anlage unter der Lupe

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Eli Lilly-Einstiegs gewesen.

Am 03.11.2016 wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Eli Lilly-Anteile betrug an diesem Tag 72,11 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,868 Eli Lilly-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 1.410,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.567,19 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.856,72 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Eli Lilly eine Börsenbewertung in Höhe von 1,33 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net