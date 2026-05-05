S&P 500-Papier Equifax-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Equifax Aktionären eine Freude

Dividendentitel

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Equifax-Anleger.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Equifax am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,89 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 21,15 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet Equifax 232,80 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 20,50 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Zum New York-Schluss ging der Equifax-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 175,62 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist die Equifax-Aktie eine Dividendenrendite von 0,87 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,61 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Equifax-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Equifax-Aktienkurs via New York 26,57 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -25,13 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Equifax-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Equifax

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,17 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,23 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Equifax

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Equifax beläuft sich aktuell auf 20,669 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Equifax beträgt aktuell 40,78. Der Umsatz von Equifax betrug in 2025 6,075 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 5,32 USD.

Redaktion finanzen.net