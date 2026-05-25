S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Equinix-Anlage im Blick

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Equinix-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Equinix-Papier 888,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,113 Equinix-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (1.068,04 USD), wäre die Investition nun 120,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 20,16 Prozent.

Insgesamt war Equinix zuletzt 104,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net