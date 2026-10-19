S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Equinix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Equinix-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 813,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,286 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 985,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.113,82 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Equinix belief sich zuletzt auf 97,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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